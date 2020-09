In arrivo un nuovo Dpcm. Prorogherà le misure anti-Covid adottate da Palazzo Chigi il 7 agosto. Previste indicazioni in vista della riapertura delle scuole (Di lunedì 7 settembre 2020) Potrebbe essere emanato oggi dal Governo il nuovo Dpcm che disciplina le misure – già in vigore per la cosiddetta Fase 3 – per affrontare la pandemia da Coronavirus nei prossimi mesi e in particolare in vista dell’avvio dell’anno scolastico. Il provvedimento, secondo quanto si è appreso, confermerà le indicazioni assunte dal premier Giuseppe Conte il 7 agosto e in vigore fino ad oggi. Il nuovo Dpcm dovrebbe prorogare al 30 settembre le misure contenute nel predente decreto e contenere indicazioni relative alla scuola. Resta l’obbligo di mascherina nei luoghi di assembramento, e anche all’aperto, dalle 18 alle 6. Nel provvedimento, sempre secondo quanto si è ... Leggi su lanotiziagiornale

