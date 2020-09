Imprese culturali: a Napoli un incubatore finanziato da Invitalia, Mann e Federico II (Di lunedì 7 settembre 2020) Un incubatore per valorizzare le Imprese culturali che operano sul territorio. E’ questo l’obiettivo che si pone il partenariato pubblico tra Museo archeologico nazionale di Napoli, Federico II ed Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa, che prenderà il via il prossimo ottobre e che oggi 7 settembre è stato presentato durante un incontro al Giardino delle Fontane del Mann, alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. “Un esempio virtuoso di un modello che insieme al ministro Franceschini cercheremo di applicare a livello nazionale”. Così definisce la cooperazione tra istituzioni e polo museale Manfredi, che rilancia: “Ci sono attività di ... Leggi su ildenaro

