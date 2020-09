Il vaccino covid Russo Funziona. Ecco i primi risultati (Di lunedì 7 settembre 2020) Il vaccino Sputnik V, basato su due virus del raffreddore, induce una risposta immunitaria promettente in un test su 76 persone Il vaccino Russo Sputnik V, annunciato in questi giorni dal presidente Vladimir Putin, “è sicuro e induce una risposta immunitaria”, secondo i primi risultati pubblicati su una rivista medica. Le prove, effettuate con 76 adulti … L'articolo proviene da Notiziepress. Leggi su notiziepress

TizianaFerrario : Non vedo l'ora di vaccinarmi contro l'influenza e poi quando arriverà il vaccino contro il Covid.Devo controllare q… - LiaCapizzi : Incredibile. Djokovic squalificato. Tira la palla contro una giudice di linea. Era nervoso (dolore spalla, aveva su… - Corriere : Speranza: «Il vaccino? Poche dosi, le daremo a medici e anziani» - DodiciMagazine : Continua la corsa al #vaccino anti-covid! Dopo sei mesi dall’esplosione della pandemia, secondo l’Organizzazione M… - radio3mondo : Il peso politico e geopolitico della 'corsa' al vaccino: USA e Cina fanno a gara ma anche la Russia non è da meno.… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino covid

No alle mascherine, no ai vaccini. "No alla dittatura sanitaria". Per il generale Antonio Pappalardo, leader del movimento dei gilet arancioni, il Covid è "una montatura". Lo ripeterà a Rimini sabato, ...Da Cernobbio il numero uno del fondo salva-Stati guarda al futuro dell'eurozona. E sottolinea i pericoli per il prossimo anno. La ripresa ci sarà, ma occhio alle sofferenze bancarie e ai conti pubblic ...