"Il suo vaccino funziona? E la sinistra lo snobba". Socci, Putin e lo scorno dei faziosi (Di lunedì 7 settembre 2020) C'è uno slogan del Sessantotto che ha fatto tanti danni: «Tutto è politica». Siccome dovunque l'establishment è costituito (o egemonizzato) da ex Sessantottini, questa è diventata ormai la mentalità dominante. Tutto è politica significa che tutto è propaganda. La realtà per loro non esiste e la verità cambia a seconda delle convenienze. Lo si vede in questi giorni con i vaccini anti-Covid. Per mesi tutti, a cominciare da Onu e Oms, hanno enfatizzato il salvifico arrivo del vaccino presentato come la panacea che avrebbe risolto tutti i nostri problemi e il magnate Bill Gates sui media vestiva i panni del "messia" dei vaccini. Ogni volta che i medici, in questi mesi, hanno scoperto farmaci che concretamente combattono il Covid e portano a guarigione, sono sorte polemiche e quei farmaci sono stati ... Leggi su liberoquotidiano

