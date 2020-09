Il Sultano Erdogan muove i carri armati. Destinazione: Grecia (Di lunedì 7 settembre 2020) Al Sultano non basta muovere le navi. ora sposta anche i carri armati. Direzione Grecia. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è tornato a minacciare Atene e a respingere qualsiasi compromesso ... Leggi su globalist

squopellediluna : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è tornato a minacciare Atene e a respingere qualsiasi compromesso sui di… - PatrizioVisco : @Torrenapoli1 Under no! Servo del sultano erdogan il turco!!! - Elisena_sempre : RT @michelegiorgio2: #Turkey #Turchia Libero dopo 213 giorni di sciopero della fame l’avvocato colpevole di difendere i militanti marxisti-… - investigator113 : Ancora tensione tra Grecia e Turchia: Ankara manda carri armati al confine - rossellabea : RT @michelegiorgio2: #Turkey #Turchia Libero dopo 213 giorni di sciopero della fame l’avvocato colpevole di difendere i militanti marxisti-… -

Ultime Notizie dalla rete : Sultano Erdogan

Globalist.it

La retorica del presidente turco non ha confini: dopo la Siria settentrionale e parte della Libia, vuole conquistare il Mediterraneo orientale «O la Grecia capirà il linguaggio della politica e della ...Profondamente dimagrito su una sedia a rotelle, pallido come la mascherina che portava al volto. Eppure vivo e libero dopo 213 giorni di sciopero dalla fame. Avrà tirato per un attimo un sospiro di so ...