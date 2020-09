Il Segreto, anticipazioni oggi 7 settembre: paura per Pablo (Di lunedì 7 settembre 2020) anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 7 settembre 2020. Che cosa accadrà nell’episodio su Canale 5 alle 16.10? Pablo è nascosto alla Casona. Finora Carolina, con la complicità di Encarnation e Manuela, è riuscita a coprirlo. Ma la Guardia Civile sta per fare una perquisizione nell’abitazione dei Solozabal… Alla Casona, da qualche tempo, si nasconde Pablo. Avendo il ragazzo lasciato l’esercito, è ricercato come pericoloso disertore. CarolinaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

