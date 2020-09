Il segreto anticipazioni: Alicia rapirà davvero i figli di Isabel? (Di lunedì 7 settembre 2020) Non hanno brillato gli ascolti delle puntate de Il segreto andate in onda nella prima settimana di settembre ma forse le cose potrebbero cambiare v viste che da oggi la soap andrà in onda dopo Uomini e Donne, avendo quindi un fortissimo traino! E lo spera anche Barbara d’Urso, visto che perdere ascolti strada facendo non sarebbe l’ideale in vista del suo debutto con Pomeriggio 5. Ma torniamo a Puente Viejo. Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 8 settembre 2020? Le anticipazioni ci rivelano che Don Ignacio sembra essere disposto ad aiutare Pablo, nonostante quello che lui e Carolina hanno fatto alle sue spalle…Cosa succederà quindi al giovane disertore? Nel frattempo Matias ha capito che Alicia e Damian stanno organizzando qualcosa e che nonostante il suo ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 7 settembre: Ignacio evita l’arresto di Pablo - #Segreto #anticipazioni #settembre: - zazoomblog : IL SEGRETO anticipazioni puntata di lunedì 7 settembre 2020 - #SEGRETO #anticipazioni #puntata - zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto mercoledì 9 settembre 2020 - #Anticipazioni #Segreto #mercoledì - zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto lunedì 7 settembre 2020 - #Anticipazioni #Segreto #lunedì -