Il Requiem di Verdi su Bergamo Tv Segui la diretta sul nostro sito (Di lunedì 7 settembre 2020) L’orchestra e il Coro della Scala saranno in Santa Maria Maggiore, lunedì sera 7 settembre dalle 20.30. diretta su Bg Tv e streaming sul nostro sito. Leggi su ecodibergamo

Quirinale : #Milano, il Presidente #Mattarella al #Duomo per la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi in memoria delle vittime del… - robersperanza : Bella emozione a Firenze. Messa da Requiem di Verdi dedicata alle vittime del Covid e a tutte le donne e gli uomin… - DarioNardella : Che emozione la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi dedicata alle vittime toscane del #COVID19 e a tutto il personal… - GruppoFICamera : RT @mandelli_andrea: Al Requiem di Verdi Duomo di Milano dedicato alle vittime del #coronavirus ho deciso che i #farmacisti fossero rappres… - PiacenzaPress : Piacenza. Plàcido Domingo dirigerà la Messa da Requiem di Verdi in memoria delle vittime del Covid -