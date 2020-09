Il racconto di un amico di Willy massacrato da dei balordi: 'Erano delle furie' (Di lunedì 7 settembre 2020) "Eravamo molto amici, frequentavamo da tempo la stessa comitiva. Ero lì davanti, l'ho visto morire. Non potrò mai togliermi la scena dalla testa, non respirava più". Così all'Adnkronos Lorenzo, un ... Leggi su globalist

Il padre di un amico di Willy Monteiro Duarte, 21enne rimasto ucciso in una rissa a Colleferro, ha raccontato a Fanpage.it che il giovane non era direttamente coinvolto nella discussione, ma sarebbe i ...Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Eravamo molto amici, frequentavamo da tempo la stessa comitiva. Ero lì davanti, l'ho visto morire. Non potrò mai togliermi la scena dalla testa, non respirava più". Così al ...