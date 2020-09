Il Quantum Dot di Bill Gates, il tatuaggio quantistico invisibile nascosto nel vaccino è realtà (Di lunedì 7 settembre 2020) Un progetto finanziato da Bill Gates mira a fornire un tatuaggio quantistico invisibile nascosto nel vaccino per memorizzare la cronologia delle vaccinazioni. I ricercatori hanno dimostrato che il loro nuovo colorante, che consiste di nanocristalli chiamati punti quantici, può rimanere per almeno cinque anni sotto la pelle, dove emette luce se sottoposto agli infrarossi che può essere rilevato da uno smartphone appositamente attrezzato. Finanziato da Bill Gates, i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno sviluppato un modo “clandestino” per registrare la cronologia delle vaccinazioni: archiviare i dati in uno schema di tinta o inchiostro per tatuaggi, ... Leggi su databaseitalia

