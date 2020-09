Il Premio LUX per il miglior film europeo sarà assegnato anche dal pubblico (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Parlamento europeo ha scelto il palcoscenico della Mostra del Cinema di Venezia per annunciare un grande cambiamento al Premio cinematografico che assegna ogni anno. Si chiamerà “LUX – Premio del pubblico per il cinema europeo”. Il nuovo nome è lungo, ma esaustivo, ammettono Sabine Verheyen, presidente della Commissione Cultura del Parlamento europeo, Mike Downey, Presidente della European film Academy, Claude-Eric Poiroux, direttore generale di Europa Cinemas e Doris Pack, coordinatrice LUX. Il Premio europeo, finora assegnato esclusivamente dal Parlamento, verrà decretato anche dagli spettatori. La distribuzione dei titoli, che verranno rivelati il 13 ... Leggi su linkiesta

