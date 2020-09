Il popolo degli imprenditori scarica Conte, accolto tra silenzi e scetticismo (Di lunedì 7 settembre 2020) I tempi in cui Giuseppe Conte si immergeva in bagni di folla virtuali entrando nella vasca social sono ormai alle spalle, lontani. Il premier che aveva conosciuto momenti di gloria durante il lockdown ha lasciato il posto a un impacciato fratello gemello che fatica a portare avanti l’azione di un governo lacerato al proprio interno, incapace di fornire risposte in linea con l’urgenza richiesta dai tempi. E a rendersene conto sono ormai anche gli imprenditori, quelli che nel corso del Forum Ambrosetti di Cernobbio hanno accolto con freddezza l’Avvocato del popolo. E pensare che la platea non è certo avvezza a certi silenzi, certe distanze. In passato presidenti del Consiglio come Silvio Berlusconi o Mario Monti, pur con tutto il corollario di contraddizioni che si portavano ... Leggi su ilparagone

Il primo Volume del libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello "Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia" è stato presentato anche nella splendid ...

