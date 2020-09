Il pediatra al Mattino: per il ritorno in classe fondamentale la mascherina e la misurazione della temperatura (Di lunedì 7 settembre 2020) Il ritorno a scuola è l’argomento che al momento preoccupa di più, non solo il Governo e le amministrazioni locali, ma soprattutto i genitori in dubbio su quanto sia sicuro il ritorno dei bambini tra i banchi. Sul tema il Mattino ha intervistato Giuseppe Mele, presidente della Società italiana Medici Pediatri «Indossare sempre le mascherine, stare distanti dagli altri bambini, curare l’igiene lavando spesso le mani e disinfettando gli oggetti di uso comune» Sono queste le regole base da cui non si potrà trascendere per il ritorno a scuola dei bambini, associati alla vaccinazione per l’influenza, soprattutto per la fascia di età 0-6 anni. Sulla misurazione della temperatura La ... Leggi su ilnapolista

Il rientro a scuola in sicurezza sarà possibile solo se verranno rispettate tutte le regole di prevenzione necessarie per scongiurare il pericolo di contagio da Sars Cov 2. «Sappiamo che i bambini son ...

Contagi in Ciociaria, la curva continua a salire: ieri altri 12 positivi

La curva dei contagi è tornata a salire: nella giornata di ieri si sono registrati 12 nuovi positivi. Ancora casi dal rientro dalla vacanze, ma non solo. Un anziano di 83 anni di Ripi, infatti, è risu ...

