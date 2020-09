Il nuovo bollettino su Berlusconi: “Quadro clinico in miglioramento” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il bollettino del 7 settembre su Silvio Berlusconi: “Quadro clinico in miglioramento”. MILANO – E’ stato emesso il bollettino medico del 7 settembre 2020 su Silvio Berlusconi. “Il quadro clinico complessivo – si legge nel testo riportato dall’AdnKronos – appare in miglioramento. La risposta immunitaria è robusta“. Il momento più difficile sembra essere passato per l’ex premier con le prime cure che starebbero avendo i primi effetti. Dai medici la massima cautela con i prossimi giorni che saranno decisivi per capire l’evoluzione della polmonite. Solo al termine di questo percorso si potranno ipotizzare le dimissioni da parte del leader di Forza Italia che continua ad essere positivo al ... Leggi su newsmondo

