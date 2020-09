Il Governo studia ampio disboscamento del Fisco: il piano (Di lunedì 7 settembre 2020) Fisco, il piano del Governo da 10 miliardi: tra taglio dei sussidi ambientalmente dannosi, e cash flow tax per le partite Iva Un’ampia riforma del Fisco è quella annunciata dal Ministro dell’Economia Gualtieri al forum Ambrosetti. Nelle intenzioni dell’esecutivo ci sarebbe il taglio di circa 10 miliardi di tasse, con l’accorpamento delle aliquote (si passerebbe da cinque a quattro, anche se il Movimento Cinque Stelle arriverebbe volentieri a tre) oltre che il disboscamento dei sussidi ambientalmente dannosi il quale passerebbe anche (nelle parole del Ministro dell’Ambiente Costa) da un allineamento delle accise di gasolio e benzina. Altra questione legata alla ventilata riforma del Fisco è quella che riguarda le partite Iva: in questo caso si ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Governo studia Il Governo studia ampio disboscamento del Fisco: il piano Zon.it Coronavirus, la “bolla” dei casi sovrastimati: la scoperta di Oxford

Quella dell’Università di Oxford è una di quelle notizie che, se confermata da studi successivi, darebbe grandissima speranza nella lunga strada che porta all’annientamento del Covid. Secondo gli stud ...

Il delegato della Lombardia che ha presentato a Speranza lo studio «segreto» del Cts sul coronavirus in Italia

Lo leggiamo sempre alla voce complotti. C’era o non c’era un piano segreto del governo sul coronavirus in Italia? C’era un elenco di linee di indirizzo o c’era soltanto uno studio che ipotizzava scena ...

Quella dell'Università di Oxford è una di quelle notizie che, se confermata da studi successivi, darebbe grandissima speranza nella lunga strada che porta all'annientamento del Covid. Secondo gli stud ...