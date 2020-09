Il futuro incerto della Conferenza sul futuro dell’Unione europea (Di lunedì 7 settembre 2020) L’estate 2020 è trascorsa invano e nell’agenda delle istituzioni europee il tema della Conferenza sul futuro dell’Europa è ancora indicato con un grosso punto interrogativo. Nonostante l’accordo fra capi di Stato e di governo dell’Unione europea su european Recovery Fund, Next Generation EU e Quadro Finanziario Pluriennale la nebbia è fitta a Bruxelles. L’Unione europea è assente nei teatri della politica estera (Siria, Libia, Libano, relazioni israelo-palestinesi, Mar Egeo, Bielorussia per non parlare del Continente africano), balbetta da anni sulla gestione dei flussi migratori e la revisione del regolamento di Dublino, ha messo nel freezer il Pilastro sociale di Göteborg, ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : futuro incerto Il futuro incerto della Conferenza sul futuro dell'Unione europea Linkiesta.it In Puglia può morire la sinistra. Il grande colpo del centrodestra

In Puglia si decide l’esito di tutta la tornata elettorale del prossimo 20-21 settembre. Nella Regione del premier Giuseppe Conte si gioca il futuro del governo e il risultato finale è tutt’altro che ...

Conte sorridi, c'è Vidal! Ogig si libera, poi vola a Milano

Cosa sono pochi giorni, quando l’inseguimento dura ormai da nove mesi? Cosa importa aspettare un weekend, quando dall’ultima volta che lo hai allenato sono passati oltre sei anni? Per il ricongiungime ...

