Analisi completa ed esatta delle foto che posta sui social Luca Zaia. Classe 1968 (anche meno). futuro segretario della Lega Nord (dopo la spaccatura con il movimento Salvini premier). futuro premier italiano, il suo governo è appoggiato da: Lega Nord 19 per cento Salvini leader 10 per cento Fratell

Ultime Notizie dalla rete : futuro Zaia Il futuro di Zaia è nelle sue foto Il Foglio Regionali, Salvini punta al cappotto: sarà 7-0. Malore in Veneto per Lorenzoni

Due settimane al voto per le elezioni regionali. E Matteo Salvini punta al cappotto. 'En plein' in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. "Se dovessi fare un pronostico, d ...

L’ANALISI. Reggio: elezioni, Lega Nord, e posta in gioco

Le prossime elezioni comunali verranno ricordate nella storia di Reggio come le elezioni della spazzatura (roba di nessun valore, ciarpame)*, dell’immondizia (sporcizia, insieme di cose sudicie, esser ...

