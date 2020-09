Il futuro del reddito di cittadinanza (e dei navigator) e il piano italiano per i fondi europei (Di lunedì 7 settembre 2020) SMALL DATALa fase due del reddito di cittadinanza ha appena compiuto un anno. Quello che è successo in questi 365 giorni e quale impatto abbia avuto l’assunzione dei navigator sul mercato del lavoro, però, è difficile dirlo. Perché manca un sistema trasparente di raccolta dei dati. Ce lo confermano dal ministero del Lavoro: «A oggi non sono presenti open data sull’andamento della fase due del reddito di cittadinanza». Quello che si sa è che i rapporti di lavoro sottoscritti dopo la presentazione della domanda sono 196.046 su oltre 1 milione di beneficiari idonei (di cui 100.779 ancora attivi). Ma non si sa se i percettori abbiano trovato un lavoro grazie ai “patti” sottoscritti nei cpi o se il lavoro se lo siano trovati da ... Leggi su linkiesta

CatalfoNunzia : Investimenti sul capitale umano, sulle nuove competenze, sul futuro del lavoro. Di questo e molto altro parlerò fra… - classcnbc : #Cernobbio2020 ''Sull'idrogeno l'Italia può giocare un grande ruolo''. L'ad di @snam, Marco Alverà, ci spiega quali… - teatrolafenice : ?? «La saggezza è il riassunto del passato, ma la bellezza è la promessa del futuro» (Oliver Wendell Holmes). Buona… - LavorgnaFior : Sono molto felice di annunciare che domani modererò il dibattito sul futuro fell'Europa in vista di #SOTEU2020! Po… - prttykoo : RT @prttykoo: piccolo sondaggio per chi pensa di voler avere un figlio in futuro e ha un apparato riproduttivo femminile. se aveste la poss… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro del Il futuro del piccolo Archie? Tutto dipenderà da Kate Middleton ilGiornale.it Can Yaman cercato da Maria De Filippi e Barbara D’Urso: ma nel suo futuro potrebbe esserci anche il cinema italiano

Ma a quanto pare, come riportato dal settimanale “Oggi”, il suo futuro lavorativo dovrebbe concentrarsi ... più volte alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, ma alla fine Alfonso ...

Fase 3: Tajani-Weber, ‘fondi Ue per Patto per il futuro’ (2)

(Adnkronos) – “In questo, la sfida chiave -concludono Tajani e Weber- è utilizzare in modo efficace i 200 miliardi messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti. Gli italiani sanno ben ...

Ma a quanto pare, come riportato dal settimanale “Oggi”, il suo futuro lavorativo dovrebbe concentrarsi ... più volte alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, ma alla fine Alfonso ...(Adnkronos) – “In questo, la sfida chiave -concludono Tajani e Weber- è utilizzare in modo efficace i 200 miliardi messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti. Gli italiani sanno ben ...