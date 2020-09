Il deputato della Lega scrive “è” senza accento e Luisella Costamagna lo ‘bacchetta’ (Di lunedì 7 settembre 2020) Il debutto di Agorà con la nuova conduzione di Luisella Costamagna regala subito un fuori programma. Al centro della puntata la riapertura delle scuole con ospite in studio il Ministro dell’Istruzione Azzolina, così prima del suo arrivo la giornalista chiede all’esponente della Lega Claudio Durigon una domanda da porre alla titolare del ministero. Il deputato raggiunge la lavagna, intanto comparsa in studio, con qualche tentennamento: “Non scrivo con un gessetto da chissà quanto tempo“, la padrona di casa lo incoraggia “Gli esami non finiscono mai Durigon”. “E sicura di aver fatto bene?“, scrive il politico dimenticando l’accento sulla prima lettera della frase. ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Il deputato della Lega scrive “è” senza accento e Luisella Costamagna lo ‘bacchetta’ - vruggero75 : @carpa2019 @maurizioft @TeresaBellanova Ecco chi ha fatto sparire 120 milioni da Banca Marche, e adesso e deputato… - giulicast : RT @InnovaFiducia: #Destrutturare per #innovare Vi aspettiamo alle 12:30 per il #TrustTalk con - @FusacchiA (Deputato della Repubblica) -… - Culturesrl : RT @InnovaFiducia: #Destrutturare per #innovare Vi aspettiamo alle 12:30 per il #TrustTalk con - @FusacchiA (Deputato della Repubblica) -… - InnovaFiducia : #Destrutturare per #innovare Vi aspettiamo alle 12:30 per il #TrustTalk con - @FusacchiA (Deputato della Repubbli… -

Ultime Notizie dalla rete : deputato della Il deputato della Lega scrive “è” senza accento e Luisella Costamagna lo ‘bacchetta’ Il Fatto Quotidiano La nipote di Bin Laden: "Se vince Biden, gli Usa avranno un altro 11 settembre"

La nipote di Osama Bin Laden ha ultimamente messo in guardia gli americani riguardo alle conseguenze di una possibile vittoria di Joe Biden alle presidenziali. Qualora dovesse appunto insediarsi l’esp ...

Grafico della settimana: la rappresentanza politica in Italia e nell’Unione europea

Si avvicinano le date del 20 e 21 Settembre 2020, giorni in cui gli italiani saranno chiamati a votare per il quarto referendum confermativo della storia della Repubblica. Al vaglio dei cittadini sara ...

La nipote di Osama Bin Laden ha ultimamente messo in guardia gli americani riguardo alle conseguenze di una possibile vittoria di Joe Biden alle presidenziali. Qualora dovesse appunto insediarsi l’esp ...Si avvicinano le date del 20 e 21 Settembre 2020, giorni in cui gli italiani saranno chiamati a votare per il quarto referendum confermativo della storia della Repubblica. Al vaglio dei cittadini sara ...