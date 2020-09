Il delegato della Lombardia che ha presentato a Speranza lo studio «segreto» del Cts sul coronavirus in Italia (Di lunedì 7 settembre 2020) Lo leggiamo sempre alla voce complotti. C’era o non c’era un piano segreto del governo sul coronavirus in Italia? C’era un elenco di linee di indirizzo o c’era soltanto uno studio che ipotizzava scenari anche piuttosto catastrofici (fino a 2 milioni di contagi)? E chi ne era a conoscenza? Il governo? Il ministro? Le regioni? Roberto Speranza prova a fare chiarezza, cercando di smarcarsi da questo improvviso alone di mistero e di segreto che gli hanno cucito addosso. LEGGI ANCHE > La Lega vuol far credere che uno studio di previsione sul coronavirus sia un piano segreto di Speranza Piano segreto coronavirus, Speranza mette in difficoltà ... Leggi su giornalettismo

Alberto Zoli: il delegato che conosceva lo studio del CTS era membro dell’Unità di crisi di Fontana

Alberto Zoli è il delegato per la Regione Lombardia che ha presentato al ministro Roberto Speranza lo studio del CTS che, secondo le accuse di Salvini, sarebbe stato nascosto alle regioni dal governo.

Alberto Zoli è il delegato per la Regione Lombardia che ha presentato al ministro Roberto Speranza lo studio del CTS che, secondo le accuse di Salvini, sarebbe stato nascosto alle regioni dal governo.