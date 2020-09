Il CSI entra nell’OIES: i videogiochi eSport come strumento educativo (Di lunedì 7 settembre 2020) Il mondo dei videogiochi in campo agonistico eSport cresce ancora di più grazie con all’ingresso del CSI nell’OIES Il Centro Sportivo Italiano, l’Ente di Promozione Sportiva, entra a far parte dell’Osservatorio Italiano eSports per aumentare il proprio know-how in materia di videogiochi competitivi. Con l’adesione alla prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori del settore eSportivo, il CSI compie un passaggio decisivo. Sceglie di inserire in modo sistematico gli eSports tra le alternative messe a disposizione dai propri tecnici per formare i giovani tesserati. In questo modo, gli eSports non si limitano ad attirare interesse per la volontà di agonismo e intrattenimento. Per la prima ... Leggi su tuttotek

