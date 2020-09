Il Covid sconfigge il ristorante della Mafia. Non riapre il bistrot della figlia di "'u Curtu" (Di lunedì 7 settembre 2020) Valentina Raffa Il locale, aperto nel 2018, fece scalpore per il nome "Corleone by Riina" Anche adesso che non c'è più fa parlare di sé, come quando il bistrot «Corleone by Lucia Riina» fu aperto nel 2018 in rue Daru, non lontano dall'Arco di Trionfo. La «nuova vita» di cui parlava sul suo profilo Facebook Lucia, l'ultimogenita dei Capo dei capi, Totò Riina, è durata poco nella Ville Lumière. Il ristorante dalla facciata in vetro e legno, che all'apertura sfoggiava una tenda verde con la firma autografa della Riina, cosa che fece sollevare un gran polverone per via del pesante nome messo in bella vista accanto a quello del paesino siciliano, ha chiuso battenti, anzi non ha riaperto più dopo il lockdown. Al suo interno, dove campeggiava ... Leggi su ilgiornale

