Il centro di accoglienza per migranti a Lampedusa è stato svuotato (Di lunedì 7 settembre 2020) AGRIGENTO – Il Centro di accoglienza di Lampedusa e’ stato svuotato: tutti i migranti che lo occupavano fino ad oggi sono stati trasferiti a bordo della nave inviata dal governo nazionale, su richiesta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Nel frattempo, sempre nella giornata di oggi, e’ arrivata una seconda nave per l’accoglienza, ed e’ previsto l’arrivo di una terza unita’ navale. I migranti che sbarcheranno da adesso in poi sull’isola saranno accompagnati al Centro di accoglienza per le sole visite mediche e per l’identificazione, quindi saranno trasferiti a bordo di una delle navi che stazionera’ nel mare di Lampedusa. Leggi su dire

