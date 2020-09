Il candidato sindaco del giorno – Guido Franzò – Ispica (RG) (Di lunedì 7 settembre 2020) • Nome e cognome Guido Franzò • Quanti anni hai? 57 • Sei candidato sindaco di quale Comune? Ispica (RG) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono un insegnante di scienze motorie da circa 30 anni. Essere quotidianamente a contatto con i ragazzi è qualcosa che ti permette di confrontarti con diverse personalità ed esperienze di vita. Sono stato anche istruttore di nuoto e allenatore di pallavolo femminile, esperienze che mi hanno arricchito sia dal punto di vista professionale che umano. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Sono attivista del meetup di Ispica dal 2012. Ho sempre partecipato alle varie iniziative, eventi e campagne elettorali che in questi hanno si sono susseguite nella mia ... Leggi su ilblogdellestelle

matteosalvinimi : Da Macerata a Catania il 3 ottobre (-28!) per chiedere libertà e giustizia, grazie Amici! ???? E in bocca al lupo al… - M5S_Camera : Il candidato sindaco del giorno – Patrizia Farroni – Bomarzo (VT) - Fontana3Lorenzo : Ultima tappa in provincia di Venezia a Portogruaro, per sostenere il candidato sindaco della #Lega Florio Favero. V… - MaschilistaTv : LISTA DI IORIO SINDACO X CANDIDATO CONSIGIERE COMUNALI CHIETI - MAURO VA... - CarieriF : RT @M5S_Senato: Il candidato sindaco del giorno – Guido Franzò – Ispica (RG) -

Ultime Notizie dalla rete : candidato sindaco Il candidato sindaco Pierluigi Gilli risponde alle domande di Ambiente Saronno Onlus Varesenews GENZANO – Presentate le liste di Roberto Borri: “Rappresentano la realtà sociale, economica e culturale genzanese”

Nella mattinata di domenica 6 settembre, in Piazza Tommaso Frasconi, Roberto Borri ha presentato le due liste sostenitrici della sua candidatura a Sindaco: Per La Rinascita di Genzano e il Partito Com ...

VENARIA REALE – Cirio si reca da un candidato sindaco per ben due volte, ed è polemica

VENARIA REALE – Ed è polemica a Venaria Reale per i due incontri avvenuti tra il Presidente della Regione Alberto Cirio e il candidato dei partiti di centrodestra alle prossime elezioni amministrative ...

Nella mattinata di domenica 6 settembre, in Piazza Tommaso Frasconi, Roberto Borri ha presentato le due liste sostenitrici della sua candidatura a Sindaco: Per La Rinascita di Genzano e il Partito Com ...VENARIA REALE – Ed è polemica a Venaria Reale per i due incontri avvenuti tra il Presidente della Regione Alberto Cirio e il candidato dei partiti di centrodestra alle prossime elezioni amministrative ...