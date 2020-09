Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia di oggi 7 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo i 198 positivi e 3 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione: 109 nuovi positivi e sei decessi, ma con un numero molto basso di tamponi, solo 9.088. Sono guarite 24 persone nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in aumento: oggi sono 26, in crescita di uno rispetto a ieri. Gli ospedalizzati nei reparti Covid invece diminuiscono. oggi sono 242, 6 in meno di ieri. Articolo in aggiornamento Tra i 109 nuovi positivi di oggi il bollettino specifica che 17 sono debolmente positivi e 10 sono stati individuati a seguito di test sierologico. I casi suddivisi per provincia: Sono 47 i nuovi casi di ... Leggi su nextquotidiano

