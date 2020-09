Il bollettino medico di Berlusconi: «Quadro clinico in miglioramento» (Di lunedì 7 settembre 2020) Il leader di Forza Italia, positivo al Covid, è ricoverato da quattro giorni al San Raffaele di Milano. La nota dell’ospedale: «Robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi» Leggi su corriere

NewsMondo1 : Il nuovo bollettino su Berlusconi: “Quadro clinico in miglioramento” - mirellaladini : RT @Agenzia_Ansa: Il quadro clinico di Silvio #Berlusconi è in miglioramento. E' quanto si afferma nell'ultimo bollettino medico letto dal… - infoitinterno : Bollettino medico Berlusconi, Zangrillo sulle sue condizioni: «Quadro clinico in miglioramento» - __barbarella__ : zangrillo ha già fatto il bollettino medico? doveva farlo in diretta #pomeriggio5 - bizcommunityit : Bollettino medico Berlusconi, Zangrillo sulle sue condizioni: «Quadro clinico in miglioramento» -