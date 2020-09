Il Barcellona presenta la nuova terza maglia: Messi testimonial (Di lunedì 7 settembre 2020) Attraverso i propri canali social, il Barcellona ha presentato la terza maglia per la prossima stagione. A rendere particolare l’annuncio, oltre il colora rosa fluo, è la presenza di Lionel Messi come testimonial della divisa. La Pulce ha annunciato venerdì scorso di restare in blaugrana ancora un’altra stagione e la società catalana ha colto la palla al balzo per renderlo il volto della nuova maglia. View this post on Instagram Oh my @leoMessi A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona) on Sep 7, 2020 at 2:05am PDT Foto: Twitter ufficiale Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

