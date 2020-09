Ignazio Moser trova il perdono | Cecilia Rodriguez e il ritorno di fiamma (Di lunedì 7 settembre 2020) Ignazio Moser trova il perdono e torna tra le braccia di Cecilia Rodriguez. Il ritorno di fiamma tra i due sembra essere confermato e i fan sono impazziti di gioia. L’estate di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è stata molto tormentata. I due si sono separati, poi riavvicinati ed infine sembravano essersi lasciati in modo … L'articolo Ignazio Moser trova il perdono Cecilia Rodriguez e il ritorno di fiamma proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ci si lascia. Ci si riprende. Ma il tira e molla non sempre decolla. Non decolla perché, in realtà, la relazione potrebbe essere davvero finita. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono presi e poi l ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci stanno riprovando? Tutto lascia pensare che dopo un mese di distanza la coppia abbia deciso di concedersi una seconda possibilità con una fuga romantica in montagn ...