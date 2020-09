“I negazionisti non meritano le cure della sanità pubblica”. Lo sconcertante tweet della Strada (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set – Non si meritano le cure del Sistema sanitario nazionale coloro che hanno partecipato alla manifestazione No mask, i «negazionisti» del virus che sabato si sono ritrovati in 1500 (secondo la questura) a Roma per manifestare contro la dittatura sanitaria, il governo e l’obbligo vaccinale. A sostenerlo è Cecilia Strada, figlia di Gino, che l’altro ieri ha così twittato: «Ho visto la manifestazione dei negazionisti a Roma. Ammassati, senza mascherine. Non ve lo meritate il Sistema sanitario nazionale. Vi cureranno sempre, ogni paziente “con eguale scrupolo e impegno, indipendentemente dai sentimenti che esso mi ispira”, ma non ve lo meritate. Oh, chiariamoci, ché forse sono stata ambigua: non dico che non ... Leggi su ilprimatonazionale

