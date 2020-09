I giovanissimi della Rari Nantes Salerno affidati alla campionessa Raffaella De Benigno (Di lunedì 7 settembre 2020) La campionessa Raffaella De Benigno: “Spero di poter trasmettere ai ragazzi tutto ciò che ho appreso nella mia carriera dagli allenatori straordinari che ho avuto”. alla Rari Nantes Salerno si pensa all’oggi, ma anche e soprattutto al domani e ai giovanissimi che potrebbero diventare i futuri campioni giallorossi. In questa ottica va inserito l’innesto nello … Leggi su 2anews

comunevenezia : #RegataStorica2020 ?? I vincitori della regata dei giovanissimi su #pupparin a due remi sono Luca Rigo e Giorgio Sa… - ilriformista : Omicidio #WillyMonteiro, arrestati 4 giovanissimi. La disperazione della mamma: “Il mio piccolo voleva fare il cuoc… - 4960e6447036464 : RT @ParoleFertili: Quella di Ziabebby e del suo compagno è la storia di due innamorati e che si sposano giovanissimi. Poi una lenta “disces… - ticino_live : Le sfide della morte, tra i giovanissimi, su TikTok: muore a 15 anni - RobertoDeZotti3 : RT @REYER1872: ???? @GiampieroTicchi @Martybest4 e @TemiFagbenle premiano i vincitori della regata dei giovanissimi su #pupparin a due remi L… -

Ultime Notizie dalla rete : giovanissimi della

Ottopagine

E' svanito in pochi mesi il sogno di cambiare vita trasferendosi nella Ville lumiere per Lucia Riina, 40 anni, una dei quattro figli del boss corleonese stragista Totò, morto nel 2017 in carcere dove ...(ANSA) - PERUGIA, 07 SET - L'uomo di punta della Marvel Italia, "il supereroe tra i supereroi" Simone Bianchi, è il protagonista della 18/a edizione di 'Tiferno Comics - Mostra nazionale del fumetto' ...