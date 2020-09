I fan di Can Yaman contro Barbara d’Urso: “Non ha solo i muscoli, è tanto altro!” (Di lunedì 7 settembre 2020) I fan di Can Yaman insorgono contro Barbara d’Urso. Mentre lei su Canale5 continuava a mandare foto e video dell’attore turco senza maglia facendo notare i suoi muscoli, sui social le sue fan si sono dette stufe e offese dal suo comportamento. Già in tempi non sospetti, quando Can Yaman è stato ospite in studio proprio da Barbara d’Urso, lui stesso si era detto infastidito dall’essere etichettato come un sex symbol perché lui prima di ogni altra cosa è un attore tant’è che lo stesso Ferzan Ozpetek lo ha notato. Il regista turco potrebbe sceglierlo per uno dei suoi prossimi film mentre Barbara d’Urso continua a sminuirlo parlando della sua tartaruga con le sue ospiti ed è per questo che le ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : fan Can Can Yaman su Demet Ozdemir: “E’ un’amica, i fan a volte soffocanti” Gogo Magazine Daydreamer: quasi una settimana senza la soap

Daydreamer – Le ali del sogno è la soap opera turca in onda su canale 5 che sta spopolando. Di recente abbiamo scoperto che la soap subirà un cambio di programmazione chissà come reagiranno i fan. Day ...

DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 7 settembre: Can e Sanem in prima serata

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda oggi ma non al pomeriggio quando ormai eravamo abituati a vederlo ma bensì in prima serata. Per fortuna (o purtroppo), i fan dovranno accontentarsi di questo ...

