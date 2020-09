I dati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 7 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Ieri ci sono stati 1297 nuovi casi e 8 decessi con 76.856 tamponi effettuati; i dati della Protezione Civile di oggi sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia e il bollettino del ministero della Salute: 1.108 nuovi casi, in calo rispetto a ieri. Il totale sale a 278.784. In crescita invece il numero dei decessi, 12 oggi contro gli 8 di ieri, per un totale di 35.553. I guariti nelle 24 ore sono 223 (ieri 406), 210.238 in tutto. Il numero delle persone attualmente positive sale di 915 unità e arriva a 32.993. Sono stati effettuati 52.553 tamponi. La Valle D’Aosta oggi registra zero casi. La suddivisione per regioni ... Leggi su nextquotidiano

