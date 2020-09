I City Angels organizzano corsi di difesa personale gratuiti a Milano e Monza (Di lunedì 7 settembre 2020) Un corso di difesa personale gratuito e aperto a tutti, organizzato e patrocinato da tutti i 9 Municipi di Milano e dal Comune di Monza. E tenuto da uno che conosce molto bene la materia: Mario Furlan, fondatore dei City Angels e creatore del Wilding, l’autodifesa istintiva e psicofisica. “Il Wilding è una difesa personale diversa dalle altre perché non si concentra su tecniche da memorizzare, bensì su principi da interiorizzare” spiega Furlan. E aggiunge: “Il Wilding è la difesa personale che risveglia il tuo istinto di sopravvivenza. E si basa sulle 2P: psicologia e prevenzione”. Il Wilding è per questo ... Leggi su laprimapagina

Gli effetti economici del lockdown si sono fatti sentire, specialmente nella Bergamasca, e per poter continuare ad assistere quanti ne hanno bisogno, soprattutto i senzatetto, i City Angels orobici, p ...

