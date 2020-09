I Cesaroni prima puntata il 7 settembre 2006, 14 anni fa nasceva la fiction più amata dagli italiani (Di lunedì 7 settembre 2020) I Cesaroni la prima puntata in onda il 7 settembre 2006, un momento che ha cambiato per sempre la storia della televisione italiana Esattamente 14 anni fa, il 7 settembre 2006, Canale 5 trasmette la prima puntata de I Cesaroni. Un momento che ha cambiato per sempre la storia della televisione italiana. Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari e Max Tortora formano il cast dei protagonisti della serie tv prodotta dalla Publispei e tratta dal ... Leggi su spettacoloitaliano

verdequetqverde : RT @lostinmjdreams: Esattamente 14 anni fa andava in onda la prima puntata dei #Cesaroni ????resteranno sempre nel mio?? - Rosesxgrier : RT @fvnzioniamo: come sono passati 14 anni dalla prima stagione de i cesaroni QUATTORDICI?? ??? - smilingxyou : 14 anni fa andava in onda il primo episodio dei Cesaroni. È stata la mia infanzia e la prima ship della mia vita, e… - sofckgmessy : RT @fvnzioniamo: come sono passati 14 anni dalla prima stagione de i cesaroni QUATTORDICI?? ??? - fvnzioniamo : come sono passati 14 anni dalla prima stagione de i cesaroni QUATTORDICI?? ??? -

Il 7 settembre del 2006 va in onda la prima puntata della serie sulla famiglia allargata più famosa della tv italiana ...

