Hong Kong sotto choc per arresto di una dodicenne

La polizia di Hong Kong è nel mirino per il brutale arresto di una ragazza di 12 anni la cui famiglia sostiene che è stata sorpresa dalla folla in protesta mentre stava acquistando materiale artistico. Un video ampiamente condiviso sui social e sui media di Hong Kong mostra gli agenti che cercano di radunare un gruppo di persone, inclusa la ragazza, che poi si nasconde e cerca di scappare. Ma un agente la placca a terra, mentre altri lo aiutano a bloccarla. L'arresto è avvenuto nel corso della più grande manifestazione vista a Hong Kong dall'1 luglio, giorno in cui sono entrate i vigore le leggi sulla sicurezza nazionale imposte da Pechino all'ex colonia britannica.La madre della ragazza ha detto all'Apple Daily che intende

