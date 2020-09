“Ho paura”. Alberto Matano di nuovo a La Vita in diretta ma da solo: cosa è successo nella prima puntata (Di lunedì 7 settembre 2020) Alberto Matano, l’annuncio del conduttore spiazza tutti. La puntata del suo La Vita in diretta ha visto un’apertura insolita. Il conduttore, che ha trascorso una pausa estiva raccogliendo il consenso di un pubblico femminile decisamente notevole, è tornato al timone de La Vita in diretta senza Lorella Cuccarini, ma con una paura ben precisa e condivisibile. L’annuncio arriva inaspettato. Riaperte le porte del programma andato in onda sempre su Rai1 dopo le vacanze estive, Alberto Matano non ha potuto non spendere alcune e incisive parole in merito all’emergenza sanitaria che sta tornando a preoccupare il Bel Paese. Il messaggio è rivolto anche a chi ricomincerà la nuova avventura de La ... Leggi su caffeinamagazine

