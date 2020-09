“Ho avuto un emorragia cerebrale”, Catherine Spaak choc da Eleonora Daniele, il racconto (Di lunedì 7 settembre 2020) Catherine Spaak, ospite di Eleonora Daniele durante la prima puntata della nuova stagione di Storie Italiane, ha sconvolto il pubblico con la sua rivelazione: “Ho avuto una emorragia cerebrale, mi sono svegliata in ospedale, mi dissero di avvisare i parenti perché non sarei arrivata all’alba”. “Ho avuto un emorragia cerebrale”, Catherine Spaak choc da Eleonora... L'articolo “Ho avuto un emorragia cerebrale”, Catherine Spaak choc da Eleonora Daniele, il racconto proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu

RaiRadio2 : “Quando ho cantato in quest’arena da solo, ho avuto la sensazione di aver cantato per tanti… ma così è più bello.”… - ignaziocorrao : Nel condividervi l’indegno tweet di #Gervasoni, mando un abbraccio di solidarietà ad @ellyesse, che ho avuto come c… - Corriere : «Chiudeva la fila proprio dietro di me», racconta sua madre. «Ho sentito un rumore, mi sono voltata e lei era già v… - IgorGhio : RT @marco951900: Tra una settimana ricomincierò il percorso scolastico a ben 25 anni compiuti, dopo che ho fatto le mie cazzate e dopo che… - SCiarpaglini : @Marco_dreams @giuliaselvaggi2 Se ho ben capito erano già noti alle forze dell'ordine, ma non hanno avuto nessuna p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho avuto Elezioni in Bielorussa, Svetlana in Lituania per sfuggire alla repressione Corriere della Sera