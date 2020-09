Highlights Los Angeles Lakers-Houston Rockets 117-109, Playoff Nba 2020 (VIDEO) (Di lunedì 7 settembre 2020) Gli Highlights di Los Angeles Lakers-Houston Rockets (117-109), gara-2 del secondo turno dei Playoff Nba 2019/2020. Prestazione super del team guidato dal leader Lebron James, quest’ultimo fautore di 28 punti complessivi e nove assist: di seguito il VIDEO contenente i momenti chiave del match. Leggi su sportface

Gli highlights di Denver Nuggets-Los Angeles Clippers 110-101, gara-2 delle semifinali di Western Conference valevoli per i Playoff NBA 2020. Denver riporta la serie in parità grazie ad una vittoria m ...Gli highlights di Los Angeles Lakers-Houston Rockets 97-112, match valido per gara-1 dei playoff NBA 2020. Parte nel migliore dei modi la serie per Harden e compagni, che superano i Lakers di James e ...