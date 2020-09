Highlights e gol Olanda-Italia 0-1: Uefa Nations League 2020/2021 (VIDEO) (Di lunedì 7 settembre 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Olanda-Italia, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Uefa Nations League 2020-21. Termina 0-1 in favore degli azzurri l’incontro di Amsterdam che premia la Nazionale di Mancini con il primato nel girone. Il gol vittoria è di Barella con un inserimento di testa, nel recupero del primo tempo, su assist di Immobile. TABELLINO – Olanda-Italia 0-1 Leggi su sportface

