Harry e Meghan, la (nuova) polemica: hanno «abbandonato» i veterani di guerra (Di lunedì 7 settembre 2020) Il principe Harry e Meghan Markle sono al centro di una nuova polemica. Come racconta PageSix, i Sussex hanno annullato un evento di raccolta fondi che avrebbe fruttato alla Invictus Games Foundation – e quindi ai soldati rimasti feriti in guerra – almeno un milione di sterline. Gli Invictus Games, una manifestazione ideata da Harry nel 2014 perché possano competere in vari giochi i militari rimasti feriti e i veterani, dovevano svolgersi lo scorso maggio. Ma, causa coronavirus, sono stati rimandati al 2021: «È una scelta dolorosa, ma in queste condizioni non possiamo fare altrimenti», aveva spiegato a marzo il principe in un video messaggio. Leggi su vanityfair

Daniele_Manca : Verso le Regionali/3: Puglia, la battaglia del multiforme Emiliano. E la nuova vita di Harry e Meghan - #Podcast -… - enricaroddolo : RT @enricaroddolo: La nuova vita di Harry e Meghan a Hollywood (e i precedenti nella Firm) - #Podcast - del @Corriere di @tpellizzari @Tomm… - vogue_italia : Una decisione che farà molto (molto) discutere - AnnaxLGxTS : RT @TenaceMente_com: L'accordo di #Harry e #MeghanMarkle con #Netflix 'potrebbe includere un documentario su Lady Diana': - enricaroddolo : La nuova vita di Harry e Meghan a Hollywood (e i precedenti nella Firm) - #Podcast - del @Corriere di @tpellizzari… -