Hai il cuore spezzato? Guarda cosa succede alla tua salute (Di lunedì 7 settembre 2020) Secondo Psychology Today, concentrarsi sul dolore di qualcun altro aiuterà a distrarti dal tuo stesso dolore e a comprenderlo meglio. Approfondimento Non fai esercizio fisico? Ecco cosa succede al ... Leggi su proiezionidiborsa

chetempochefa : Mi dicono: non sono i tuoi figli, non li hai fatti tu. Ma che c’entra? I figli sono i figli del cuore, non solo i f… - andreadelogu : Quando il tuo collega si siede accanto a te per non far notare che in questa giornata hai un po’ ceduto allora è il… - _FiniraBene : Marinelli, hai sempre avuto un pezzo del mio cuore? - xyoongx : 3. Hai un posticino speciale nel mio cuore, anche se non ci conosciamo. Sei un sacco simpatica e mi piacerebbe fare… - Ale_LoveIsLove : io sto ancora aspettando che Harry ricambi il follow a Louis... che deficiente che sei Harold, hai spezzato il cuor… -