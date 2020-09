Ha ucciso e bruciato il padre a Casale Monferrato, confessa il figlio (Di lunedì 7 settembre 2020) ucciso e dato alle fiamme per cercare di cancellare ogni traccia. Orrore in una villa di Casale Monferrato, nell’Alessandrino, dove la polizia ha rinvenuto il cadavere carbonizzato di Pietro Beccuti, detto Paolo, 61 anni. L’uomo condivideva la casa di strada San Giorgio Miglietta, nella zona tra Salita Sant’Anna e Cascina Serniola, con la moglie, da cui era separato. Omicidio volontario e distruzione di cadavere i reati per i quali in serata è stato fermato il figlio 23enne. Il giovane ha confessato al termine dell’indagine lampo coordinata dal procuratore di Vercelli Pier Luigi Pianta.E’ stata la moglie, nella notte tra domenica a lunedì, a dare l’allarme, segnalando che il figlio si era allontanato in stato confusionale. Poco dopo la ... Leggi su huffingtonpost

