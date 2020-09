Guido Crosetto asfalta Pierfrancesco Favino: “La polemica su Salvini? Nemmeno in Cina” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Nemmeno in Cina”. Guido Crosetto va dritto al punto dell’affaire Favino-Salvini, notando tutta la stranezza della vicenda. Le giustificazioni di Favino su Salvini Il leader della Lega, infatti, l’altro giorno ha deciso di partecipare in forma privata e insieme alla fidanzata, Francesca Verdini, alla presentazione di Padrenostro, il film di Favino alla Mostra del Cinema di Venezia. Nonostante, appunto, si trattasse di un evento in forma privata, Favino ha sentito la necessità di spiegare che non era stato lui a invitare l’ex ministro. Non solo, ha anche precisato di non temere da parte sua “manipolazioni” politiche in quanto il film “non è manipolabile”. Lo sconcerto di ... Leggi su secoloditalia

ciocapiatti : RT @JTelmont_: ??BOMBA DI MERCATO?? Guido Crosetto a un passo da #ItaliaViva, c'è l'accordo con il politico, manca il sì di Giorgia Meloni. S… - paolaokaasan : RT @adrianobusolin: 'Nemmeno in Cina'. Guido Crosetto bombarda Favino: l'attacco a Salvini e alla Verdini, roba scandalosa | Guarda https:/… - Francescaeffe3 : RT @adrianobusolin: 'Nemmeno in Cina'. Guido Crosetto bombarda Favino: l'attacco a Salvini e alla Verdini, roba scandalosa | Guarda https:/… - infoitinterno : Guido Crosetto contro Favino: 'Salvini a Venezia per Padreterno, lui si difende. Nemmeno in Cina' - Alex21312003 : RT @adrianobusolin: 'Nemmeno in Cina'. Guido Crosetto bombarda Favino: l'attacco a Salvini e alla Verdini, roba scandalosa | Guarda https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Guido Crosetto Guido Crosetto affonda Carlo De Benedetti dopo gli insulti a Berlusconi: "Quante tasse ha pagato?" Liberoquotidiano.it Guido Crosetto contro Favino: "Salvini a Venezia per Padreterno, lui si difende. Nemmeno in Cina"

"Nemmeno in Cina". Guido Crosetto salta sulla sedia quando legge le frasi di Pierfrancesco Favino su Matteo Salvini. Ricapitoliamo: Padrenostro è uno dei film più attesi della Mostra del cinema di Ven ...

DE BENEDETTI “BERLUSCONI IMBROGLIONE”/ “Ha corrotto un giudice, cosa c’è di peggio?”

Le dichiarazioni di De Benedetti su Silvio Berlusconi hanno acceso le polemiche. Marina ha replicato per torno alle parole dell’editore di Domani, ma non è stata l’unica a condannare l’uscita dell’85e ...

"Nemmeno in Cina". Guido Crosetto salta sulla sedia quando legge le frasi di Pierfrancesco Favino su Matteo Salvini. Ricapitoliamo: Padrenostro è uno dei film più attesi della Mostra del cinema di Ven ...Le dichiarazioni di De Benedetti su Silvio Berlusconi hanno acceso le polemiche. Marina ha replicato per torno alle parole dell’editore di Domani, ma non è stata l’unica a condannare l’uscita dell’85e ...