Gualtieri: rimbalzo terzo trimestre eviterà caduta a due cifre del Pil Italia (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è ottimista su una pronta ripresa del sistema Italia. Per il titolare del dicastero di via XX settembre, infatti, il rimbalzo del Pil nel terzo trimestre eviterà al Paese una perdita del prodotto interno lordo a due cifre nel 2020. “La stima esatta sarà pubblicata a fine settembre con la Nadef“, ha annunciato il Ministro ieri durante la giornata di chiusura del Forum Ambrosetti a Cernobbio, e bisognerà tenere conto delle incertezze del quarto trimestre dovute all’evoluzione della pandemia. “Il Recovery Plan ci dà le condizioni, uno spazio anche fiscale, per far entrare a regime una riforma che speriamo anch’essa sia ambiziosa e dia ... Leggi su quifinanza

Roma, 06 set 18:05 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha confermato che si è cominciato "a registrare una fortissima ripresa della produzione industriale ...

A Cernobbio ha avuto luogo anche l’intervento del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che a proposito del Recovery Fund avrebbe affermato: “Siamo determinati a utilizzare al meglio le risorse Ue ...

