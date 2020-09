Guai per Foden e Greenwood, esclusi dalla Nazionale: il motivo (Di lunedì 7 settembre 2020) Anche dopo la ripresa dei campionati le società sportive devono rispettare severissimi protocolli anti Covid per evitare un nuovo stop. Questo vale anche per il calcio che tra poco ricomincerà a fare compagnia ai milioni di appassionati.Foden E Greenwood FUORI dalla Nazionalecaption id="attachment 1018267" align="alignnone" width="238" Foden - Greenwood (Getty Images)/captionPeccato che nella Nazionale inglese qualche giocatore abbia violato le regole mettendo in serio rischio compagni e staff. I due calciatori in questione sono Foden e Greenwood. I due baby fenomeni di City e United hanno fatto entrare nell'hotel del ritiro due ragazze dopo la vittoria con l'Islanda. Un fatto che non è passato inosservato a ... Leggi su itasportpress

Peccato che nella Nazionale inglese qualche giocatore abbia violato le regole mettendo in serio rischio compagni e staff. I due calciatori in questione sono Foden e Greenwood. I due baby fenomeni di C ...

Secondo quanto riportano alcune fonti islandesi, incluso DV, due ragazze sarebbero state contattate e avrebbero incontrato in albergo Greenwood e Foden. Queste stesse ragazze avrebbero pubblicato alcu ...

