Gruppo Grimaldi, dalla Cina arriva la Grande New Jersey: collegherà il Mediterraneo al Nord America (Di lunedì 7 settembre 2020) La flotta del Gruppo Grimaldi si amplia ulteriormente con l’arrivo della nuova Pure Car & Truck Carrier (Pctc) Grande New Jersey. Lo scorso 4 settembre il Gruppo partenopeo ha, infatti, preso in consegna la quarta di una serie di sette navi commissionate al cantiere cinese Yangfan di Zhoushan. Lunga 199,90 metri e larga 36,45 metri, la Grande New Jersey ha una stazza lorda di 65.255 tonnellate e una velocità di crociera di 19 nodi. Battente bandiera italiana, la nave è tra le Pure Car & Truck Carrier più grandi sul mercato: può, infatti, trasportare circa 7.600 CEU (Car Equivalent Unit) o in alternativa 5.400 metri lineari di merce rotabile e 2.737 Ceu. Si tratta di una nave estremamente flessibile: con i suoi quattro ponti ... Leggi su ildenaro

