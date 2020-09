Grimaldi: “A Salerno la nuovissima Grande New Jersey”. Nave lunga 200 metri (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Di ieri la notizia dei nuovi rilevamenti dell’inquinamento nella zona retrostante il porto (area villa comunale e parte bassa di via Benedetto Croce) in preparazione del “potenziamento e sviluppo infrastrutturale dello scalo”. Oggi la notizia, da parte del Gruppo Grimaldi, dell’utilizzo della (enorme) Nave Grande New Jersey – trasporto camion e auto – sulla rotta verso il nord America. I quattro porti italiani regolarmente serviti saranno Civitavecchia, Livorno, Salerno, Savona. Proprio Salerno ospiterà il viaggio inaugurale di fine settembre, allorquando arriverà in porto direttamente dalla Cina (il viaggio è già iniziato). Il Gruppo Grimaldi comunica: ... Leggi su anteprima24

