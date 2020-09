Green Ritual: lo stile in voga per questo Natale 2020/21, vediamo di cosa si tratta! (Di lunedì 7 settembre 2020) Come già detto nell’articolo precedente in cui abbiamo parlato delle nuove tendenze natalizie 2020/21, uno dei tre stili predominante per le nostre decorazioni è il Green Ritual: Green Ritual questo stile è rappresentato con il colore caratteristico della vegetazione naturale, in tutte le tonalità della terra. Tutto si realizza dai materiali naturali, dove l’handmade la fa da padrone, in uno stile semplice, essenziale e dal design minimal. Fiori, foglie, rami, tutto quanto ci riporta alla natura con colori decisi ma naturali. Quindi non ci resta che mostrarvi alcune decorazioni che possiamo realizzare con questo stile semplice, che se realizzato con il riciclo ed il fai da ... Leggi su pianetadonne.blog

