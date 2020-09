Graveyard Kids.Tra shonen manga e fumetto underground (Di lunedì 7 settembre 2020) Il 23 settembre arriva in libreria, fumetteria e tutti gli store online l’esordio di Davide Minciaroni, Graveyard Kids, volume a metà tra shonen manga e fumetto underground. Rob si è appena iscritto presso la nuova scuola Cipollo II: dove farà la conoscenza di nuovi amici e compagni di studio. Con Chico in particolare stringerà una forte amicizia; entrambi uniti anche dalla passione che hanno in comune per le carte Pokémon e per le sessioni sfrenate di videogames RPG. Non sa tuttavia che in questo istituto circola il sinistro Bill e la sua temibile gang. Il bullo, di cui si parla così tanto e non in termini lusinghieri, non dà mai pace alle piccole e indifese matricole che sperano di mettere piede nel complesso ... Leggi su quotidianpost

