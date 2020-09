‘Gossip Girl’, il reboot ci sarà: ecco quando inizieranno le riprese! (Di lunedì 7 settembre 2020) Gossip Girl sta ufficialmente tornando! A confermare la notizia il portale Variety che non solo ha finalmente rivelato che il reboot della nota serie tv si farà ma che le riprese inizieranno a breve. La produzione del reboot del noto teen drama ha subito una battuta d’arresto in seguito alla diffusione del Covid-19 che ha rallentato i lavori sul set, ma adesso il portale di intrattenimento americano ha annunciato che la produzione riprenderà a New York in ottobre. E’ stato un portavoce della Warner Bros a dichiarare che le riprese inizieranno a fine mese tra Vancouver, New York e Los Angeles. Una notizia successivamente confermata anche da Ann Sarnoff, capo di WarnerMedia Studios e Networks Group. La serie conterà 10 episodi, sarà ambientata otto anni dopo il finale della ... Leggi su isaechia

andreadesider10 : Un grande ritorno per gli amanti del genere #GossipGirl ?? - Beatrice011997 : PER CHI HA VISTO 'GOSSIP GIRL': Blair con Nate o con Chuck? Non deludetemi - allegraneta : che voglia di riguardarmi tutto gossip girl sono per queen B - Dolce_Globo : Che cavolata assurda fare il reboot di Gossip girl... di certo io non me lo guardo. ??????? - allisongdr_ : RT @damswinchester: comunque non fanno più serie come tvd, teen wolf, pll, gossip girl ed è un peccato perché le amo/amavo -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gossip Girl’ Belen "regala" tre immagini hot su Instagram: fans in delirio ciociariaoggi.it